MrBeast revela que ganó 250.000 dólares con un video en X

El youtuber más popular del mundo, MrBeast, ha revelado que ganó más de 250.000 dólares (£ 197.000) publicando un vídeo en X, anteriormente conocido como Twitter.

Anteriormente había dicho que no valía la pena publicarlo en el sitio de redes sociales ya que los creadores solo obtenían una pequeña cantidad de ingresos publicitarios.

Sin embargo, después de un cambio de sentido la semana pasada, publicó un video antiguo que generó más de 155 millones de visitas.

Este fue el video:

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

— MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024