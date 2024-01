Abogado de Tekashi: “Él dice que no hay prueba de nada”

Uno de los abogados de Daniel Hernández (Tekashi 6ix9ine) dijo este jueves que, de acuerdo a la versión del rapero estadounidense, «no existen pruebas» de la acusación de violencia de género que lo mantiene bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo. «Él no entiende bien el español, pero es como él me dice: ´no hay prueba de nada´ y, real y efectivamente, no existe ningún tipo de elemento de prueba», indicó el abogado Waldo Paulino. (Seguir leyendo…)