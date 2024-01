“Nunca voy a volver a lucir así”

Selena Gómez publica una foto en bikini de cuando era delgada.

«Hoy me di cuenta de que nunca volveré a lucir así», dijo sobre la imagen de como se veía hace una década.



«No soy perfecta pero estoy orgullosa de quien soy… A veces olvido que está bien ser yo misma», escribió la protagonista de Only Murders in the Building.

Defiende su cuerpo y salud

Son múltiples las veces en que Gómez ha tenido que enfrentarse a los «haters» y ha cerrado sus redes sociales, siendo una de las celebridades más seguidas en el mundo, a raíz de los comentarios.

Aunque vuelve a abrir su cuenta de Instagram al pasarle la molestia siempre lo hace con una reflexión. Y es que ha hablado abiertamente de su diagnóstico de lupus y su viaje en la salud mental. (Seguir leyendo…)