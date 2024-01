Video: Nueva vaina de Residente

Residente lanza el tema y vídeo “Ron en el piso”, que hace un recorrido por su vida.

El cantante y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, estrena el sencillo y vídeo musical «Ron en el piso», que durante 6 minutos hace un recorrido por todos los ámbitos de su vida y deja atrás su pasado.

Desde su juventud y su años con el icónico grupo Calle 13, que formó junto a Visitante, a otros muchos aspectos destacados de su carrera y vida personal, Residente deja claro que «del tiempo nadie se salva».

«Me siento viejo cuando los chamaquitos (jóvenes) ahora me dicen leyenda» o «yo sé que ya no soy tan relevante, antes me pedían retrato todos devotos, ahora me paran pa' que yo les tire la foto», son parte de la letra de esta canción.