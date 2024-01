“Dijo que me iba a mochar el cuello” (video)

Un hombre que entró al interior de la Escuela primaria Nueva Esperanza, de la provincia San Cristóbal, hirió su expareja sentimental y luego de cometer el acto de violencia, este emprendió la huida con rumbo hasta el momento desconocido.

El supuesto agresor, fue identificado como Roberto Mojica, quien según la agredida de nombre Rofelia Cabrera Felix, Mojica se molestó, tras ella no querer regresar con él, luego de descubrirle una infidelidad con otra mujer, “él me amenazó me dijo que me iba a hacer un show y me iba a mochar el cuello», dijo asustada ante las cámaras NTelemicro. (Seguir leyendo…)