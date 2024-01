«Cuando yo veo ese video no aguanto, no soporto», fueron las palabras del padre de Franyelis María Furcal, después de ver a su hija en un video en la sala de la Audiencia Nacional de España, manifestando entre lágrimas que no quería regresar a la República Dominicana debido a que teme por su vida. La mujer debe ajustar cuentas con la justicia dominicana por la muerte de un comerciante chino en abril de 2022. (Seguir leyendo…)