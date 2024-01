El pique de Novak Djokovic y con un fanático (video)

“¡Dímelo en la cara!”: el enfrentamiento entre Novak Djokovic y un fanático en el Australian Open. Djokovic vivió un episodio bastante inusual en lo que fue su participación con un fanático desde la grada.

En un momento bastante crítico del partido, luego de ganar de manera bastante apretada el tercer set, Nole demoró su servicio mientras buscaba de relajar sus manos, especialmente sus dedos llenos de tanta tensión. Fue en ese preciso instante cuando escuchó un comentario proveniente desde una de las tribunas del recinto Rod Laver Arena que lo hizo enojar muchísimo, al punto que se le escuchó regresar el comentario con un “ven aquí y dímelo en la cara”, con una sonrisa irónica y llena de reto, mientras los jueces intentaban que el partido regresara a la acción. (Seguir leyendo…)

Novak Djokovic engages with a member of the crowd looking to get under his skin 👀🍿#AusOpen pic.twitter.com/jLCWNe9lLE

— Eurosport (@eurosport) January 17, 2024