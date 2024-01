República Dominicana.–“Sólo me acuerdo de que él le insistía en que me internaran, que yo estaba loca y era peligrosa. Después me enteré de que dijo que yo había golpeado a la señora del servicio, y no era cierto”. Luego supo que cada vez que sus hijos llamaban, su nieto le decía que estaba dormida y muy mejor cuando en realidad estaba en la ciudad en un centro de atención a enfermos mentales.(Sigue leyendo…)