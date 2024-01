‘Me dio una galleta tan fuerte, que caí en el piso con mi hijo’

Una mujer denunció que teme por su vida luego de que el primo de su expareja sentimental presuntamente la amenazara de muerte, en un hecho ocurrido en San Pedro de Macorís.

Se trata de la joven identificada solo como Masiel, quien narró a través de un video que todo empezó en julio del 2023 cuando se negó a firmarle una autorización al padre de su hijo para que Viviera en Estados Unidos, razón por la que tuvo una fuerte discución y por la que su expareja le dijo que le haría «la vida imposible, que la iba a poner a coger lucha» y que la iba a desalojar de un edificio de apartamentos donde ella reside.

«Empecé a notar Héctor Emilio Mercedes, que es primo del padre de mi hijo, empezó a venir de manera frecuente a los apartamento donde yo vivo, me faltaba al respeto, se burlaba de mi, empezó a contar detalles de mi vida privada a las inquilinas que vivian aquí, decidí ignoralo, hable con el padre mi hijo para que tratara de parar la situación y el me dijo que si ami me molestaba la situación que me mudara», apuntó.