‘Epstein no se suicidó’

El hermano de Jeffrey Epstein no cree que se haya suicidado y quiere una nueva investigación.

La noche antes de que Jeffrey Epstein volara de París de regreso a Nueva York en julio de 2019, llamó a su hermano menor, Mark. La pareja había estado en contacto sólo ocasionalmente desde que su madre murió 15 años antes y fue la última vez que hablaron.

Mark Epstein dice que su hermano no tenía idea de que lo iban a arrestar cuando bajó de su avión en Teterboro, Nueva Jersey. Creía que se le había concedido inmunidad ante el procesamiento federal en virtud de un acuerdo de culpabilidad alcanzado en 2007 con el entonces fiscal federal Alex Acosta cuando se declaró culpable de los cargos estatales de solicitar a un menor.

Apenas un mes después, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Manhattan. Se suicidó a pesar de estar en ese momento bajo observación psicológica tras un intento de suicidio.

Fue un final lamentable para la búsqueda de justicia para las víctimas de Epstein, pero lejos de ser un final para el misterio, el drama y la intriga que rodean la historia de Epstein y las poderosas figuras que bebieron, cenaron y festejaron con él en todo el mundo. Ese drama continuaría durante el juicio y la condena de su confidente Ghislaine Maxwell e incluso durante la publicación este mes de miles de documentos judiciales sobre el caso que alguna vez estuvieron sellados.

Pero aún persiste el misterio. No menos importante –al menos para Mark Epstein– la forma en que murió su hermano.

Mark Epstein no acepta el informe del Departamento de Justicia que encontró a los funcionarios de la cárcel culpables de negligencia, mala conducta y fracasos absolutos en el desempeño laboral, pero dijo que no encontró evidencia de que su muerte fuera otra cosa que un suicidio.

“Me gustaría una investigación completa de su muerte. Si miras todas las pruebas, incluida la autopsia, las fotografías de su cuerpo, el informe de mierda del Departamento de Justicia que está lleno de imprecisiones, nunca llegarías a la conclusión de que se trató de un suicidio, pero ¿en base a qué? él dijo.

La corrupción sexual, política y financiera en el centro de la historia de Epstein ha dejado un rastro de vidas y reputaciones arruinadas. Se han pagado alrededor de 150 millones de dólares del patrimonio de Epstein de 580 millones de dólares a las víctimas, a menudo menores de edad, de la conspiración de tráfico sexual que Epstein orquestó con Maxwell, que ahora cumple 20 años en una prisión de Florida.

Pero la divulgación de documentos sellados durante mucho tiempo de una demanda por difamación de 2017 presentada por Virginia Giuffre contra Maxwell sirvió para dañar aún más la reputación de Bill Clinton y el príncipe Andrés y una serie de otros hombres cuyos nombres aparecían en los registros.

Los documentos también despertaron un nuevo interés en la vida de Epstein y teorías de que las circunstancias de su muerte estaban encubiertas.

Epstein no estaba bajo vigilancia de suicidio y estaba solo en su celda. Dos funcionarios penitenciarios responsables de custodiar a Epstein ese día fueron acusados posteriormente de falsificar registros penitenciarios. Los cargos se retiraron poco después de que Maxwell fuera condenado en 2021.

Mark Epstein dice que cree que otro prisionero en el nivel podría haber entrado a la celda de su hermano y matarlo, y que le dijeron que no todas las puertas de la celda estaban cerradas esa noche. Pero los compañeros de celda que podrían haber visto la puerta de la celda de Epstein dijeron que no vieron a nadie entrar, según el informe del Departamento de Justicia. Una cámara que apuntaba a la puerta de la celda de Epstein no estaba grabando esa noche.

Artículo completo en The Guardian.