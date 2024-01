Kiara Romero sobre su cirugía número 21

Kiara Romero por Instagram: Así como a veces debemos desechar lo que le hace daño a nuestro cuerpo, también debemos sacar lo que está afectando nuestra mente, porque la mente y el cuerpo interaccionan de una manera tan poderosa que ambos pueden afectar la salud de una persona.

Si piensas en negativo, esperaras lo malo y esperar las cosas malas atrae más oscuridad a tu vida.

Tengo un año y medio luchando con una complicación en mi pierna, ayer me realizaron mi cirugía #21, la misma es una victoria, un paso muy importante para mi recuperación y a pesar del dolor durante todo este tiempo, que de verdad ni se lo imaginan, mi sonrisa no se ha borrado, porque he mantenido mi mente optimista, claro, a veces lloro y me siento perdida pero me miro al espejo, me hablo directamente y me recuerdo que esto también pasará.

Todos los días trabajo en ello y duermo tranquila porque mi confianza está depositada totalmente en Dios, en mi equipo médico y en el amor de las personas que también amo, mi circulo es pequeño pero GRANDE, ellos son los instrumentos que Dios usa en mi vida aquí en la tierra, ese es otro detalle, cuiden de quienes se rodean, porque no todo el que te sonríe y te abraza tiene buenas intenciones.

Renunciemos a todo lo que nos perturba internamente, a todo lo que trae caos y ruido a nuestra vida y mejor llenémonos de FE, para que la misma traiga paz, démonos permiso de ver lo positivo de la situación por más difícil que se vea el panorama, Dios puede manifestarse y hacer milagros sin importar las circunstancias pero debemos tener la ACTITUD CORRECTA.

Tu vida cambiará el día que tu decidas cambiar y no olvides que Dios puede convertir las ruinas en obra de arte no importa lo destrozadas que estén.

Si tu mente quiere renunciar dile: CAMINA #vozdeyailin (Es broma).