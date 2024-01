Grupo Puntacana anuncia un nuevo hotel de ultra lujo

En el marco de la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2024), celebrada en Madrid, España, Grupo Puntacana anuncio el desarrollo de su próximo proyecto hotelero en Playa Serena Puntacana Resort, una propuesta única en el turismo de ultra lujo.

El hotel Playa Serena será un proyecto en donde la naturaleza se encuentra con el lujo y la exclusividad. El mismo tendrá capacidad para 160 huéspedes, 75 suites, 5 villas sobre el agua, 1 club de playa, 3 restaurantes, 1 restaurante temático, 1 restaurante de playa, 4 bares y 8 spa bungalows. Se proyecta su apertura para el 2026.

El anuncio fue realizado por los ejecutivos de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, presidente y CEO; Paola Rainieri, Chief Marketing Officer; y Francesca Rainieri, Chief Financial Officer; acompañados de Frank Rainieri, fundador y presidente del Consejo de Grupo Puntacana; y Haydée Rainieri, miembro del consejo de Grupo Puntacana.

“El hotel de Playa Serena viene a elevar la propuesta de Puntacana Resort. Estamos muy emocionados, ya que se trata de un concepto novedoso, que impulsará en los próximos años la industria turística de la República Dominicana”, afirmó Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana.

Asimismo, Rainieri agregó que “la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para muchos proyectos innovadores en el sector turístico dominicano. También, una carta de presentación para mostrar al mundo la oferta diferenciadora de República Dominicana y con la visión unificada con la que trabaja el sector”.

Este proyecto forma parte de las estrategias de diversificación y expansión del Grupo Puntacana. El trabajo pionero de la empresa ha contribuido al desarrollo de más de 40 mil habitaciones en el este de la República Dominicana. La región genera el equivalente al 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector turístico y se ha convertido en la provincia con el ingreso per cápita más alto del país.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera en el desarrollo turístico y financiero que, hace más de 54 años, tuvo la visión de desarrollar un destino y una comunidad inmobiliaria en un remoto, aislado y paradisíaco rincón de la República Dominicana.

A través de sus iniciativas de sostenibilidad y programas de Responsabilidad Social Empresarial, que se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional, impulsan un modelo de negocios que contribuye a generar fuentes de trabajo, mientras fomentan la cultura local y promueven el cuidado del medio ambiente. https://www.grupopuntacana.com.do/es/

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El Puntacana Polo Club es un campo icónico, ubicado en el corazón de Puntacana Resort, que ofrece la oportunidad de interactuar y montar caballos de polo, así como practicar y mejorar habilidades de polo con la ayuda de experimentados instructores.