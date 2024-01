Fallece la esposa del salsero Bobby Cruz

El salsero boricua, Bobby Cruz, anunció a través de sus redes sociales que su esposa, Rose Marie, falleció.

“Hoy partió mi amada Rose Marie con el Señor. Su fallecimiento deja un vacío profundo en mi corazón y el corazón de toda mi familia. Ella fue el regalo más grande que la vida me dio, y la vida me quitó. Fui un hombre afortunado por tenerla todos estos años. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor por el privilegio de haberla tenido en mi vida.

Murió hoy en la mañana, el Señor la mandó a buscar.

Gracias Rose Marie por ser mi ancla, mi norte, mi amiga y compañera. Nos vemos pronto.

Te amo Rose Marie.”