La inspiradora historia de Edward Santana (video)

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

WilliamRamosTV

Esta es la historia de Edward Santana, un joven oriundo de Bayahibe quien a sus 22 años sufrió un accidente que lo llevó a estar en una silla de ruedas.

Esto no ha sido impedimento para el joven Edward ya que hoy día emprende una ardua tarea en el sector Turismo donde destaca por llevar extranjeros y locales a conocer la parte cultural de Bayahibe y sus alrededores.

Edward ha creado una ruta por Bayahibe donde te lleva a conocer los 7 manantiales, el corazón de Bayahibe y una playa oculta hermosa que solo los locales conocen. Además de esto explica perfectamente la historia del pueblo y algo muy importante y peculiar; la Rosa de Bayahibe que es nuestra Flor Nacional.

He decidido crear una Campaña Go Fund Me para que cada centavo recolectado sea destinado para mejorar la calidad de vida de Edward. Tú puedes colaborar hasta con 1 USD para ese fin ingresando a la página web debajo:

https://www.gofundme.com/f/nada-detendra-a-edward-en-su-lucha-por-sobrevivir