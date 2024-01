Colisión de trenes del metro de NY dejó al menos 24 heridos

Se produjo el caos en Manhattan cuando dos trenes subterráneos chocaron, lo que provocó un descarrilamiento y múltiples heridos. La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) confirmó el incidente cerca de la calle 96 en la red social X, antes Twitter, lo que provocó importantes interrupciones y respuestas de emergencia.

Un tren 1 en dirección norte, que transportaba alrededor de 300 pasajeros, chocó con un tren de trabajo, lo que provocó un descarrilamiento repentino, según publica The New York Times.

El impacto de la colisión fue importante y “provocó heridas a 24 personas”, ocho de las cuales requirieron hospitalización. Afortunadamente, no se reportaron heridos que pongan en riesgo su vida. (Seguir leyendo…)

🚨#BREAKING: Two subways Trains have Collided causing a derailment⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork⁰⁰Numerous emergency personnel and other agencies are currently on the scene after two subway trains collided, causing a portion of one train to derail in 96th/Broadway in Upper West… pic.twitter.com/1Cl7pqoNvs

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 4, 2024