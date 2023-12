El ‘hoyazo’ detectado en el Sol (video)

Un enorme agujero oscuro, que se ha abierto en la superficie del Sol, más ancho que 60 Tierras o más de cinco veces el diámetro de Júpiter, está desatando un potente viento solar que barre el Sistema Solar. Se trata de un agujero coronal, que también estuvo lanzando potentes corrientes de radiación inusualmente rápida directamente a la Tierra. (Seguir leyendo…)

Recently a gaint Coronal Hole bigger than 60 Earths has opened in the Sun pic.twitter.com/SgzCz1CXkT

— Physics + Astronomy (@astronomy24x7) December 7, 2023