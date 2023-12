Agarran tipo amenazó con tiroteo masivo en Metro de NY

Robert Trout III, adolescente de 19 años de Florida, fue arrestado y acusado de supuestamente amenazar con llevar a cabo un tiroteo masivo en el Metro de Nueva York. El sospechoso al parecer publicó un video en su cuenta de Instagram amenazando con viajar a Nueva York y “causar estragos en el Metro” durante el fin de semana de Acción de Gracias. (Seguir leyendo…)

*Ver foto ampliada del locotrón de Florida:

ICYMI: DOJ charged Robert Trout III, 19, of St. Petersburg, FL with Making Threats of a Mass Shooting. Trout posted a video on Instagram making threats to go to New York and “cause havoc on the subway” by shooting “anybody” that Trout sees pic.twitter.com/XnnNztlzZw

— Ryan Sprouse (@RSprouseNews) December 9, 2023