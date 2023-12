Las películas más esperadas del 2024

Variety publicó la lista de los estrenos en cines para este 2024 y la agenda para los fanáticos es bastante apretada entre secuelas y precuelas que llagarán el próximo año. Algunas se retrasaron por las huelgas de Hollywood. entre las más esperadas de superhéroes y comics son Madame Web, Deadpool 3, Venom 3 y Joker: Folie a Deux. Las películas biográficas muy sonadas son Back to Black sobre Amy Winehouse y One Love: The Bob Marley Story. (Seguir leyendo…)