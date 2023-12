Los Knicks aclaran no han realizado oferta por Karl Towns

Los New York Knicks no han realizado ninguna oferta formal por el jugador de Minnesota Timberwolves, Karl Anthony-Towns, informó el medio The Athletic. Son muchos los rumores que siempre circulan alrededor de la franquicia neoyorquina; no obstante, como ya publicó el medio SNY.com, los Knicks no se plantean, de momento, ir a por ningún jugador importante. (Seguir leyendo…)