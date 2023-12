Lo que dice el comediante que tenía 360 libras

La transformación del comediante dominicano Juan Carlos Pichardo Jr. después de la cirugía bariátrica.

Juan Carlos Pichardo

Hace 6 años con 360 libras tenía un tshirt que decía “six Pack Coming soon” ahora ya estamos más cerca. Aunque seas paciente bariatrico tu disciplina es la que vale, he visto muchas personas hacerse este procedimiento y luego de un año empiezan a ganar mucho peso por la falta de enfoque y por no hacer lo más importante que es cambiar los hábitos, yo gane peso, pero me di cuenta a tiempo y retome buenos hábitos alimenticios. Todo esta en la mente, no pensar como la persona anterior. Ha sido todo un proceso pero lo vamos logrando. Aquí la respuesta a posibles preguntas: