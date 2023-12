El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, estableció que esa alta corte nunca se había visto tan en “peligro” como hoy día. El magistrado manifestó que varios de sus compañeros salientes le han manifestado su preocupación por el rumbo que puede tomar el órgano judicial en lo adelante.

«Hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, hasta ahora, pero si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros”, puntualizó el juez. (Seguir leyendo…)