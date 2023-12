Capturan supuesto asesino en serie en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles anunció que ha detenido a un supuesto asesino de tres personas sin hogar, cuyas muertes fueron reportadas entre el 26 y el 29 de noviembre. El acusado ha sido identificado como Jerrid Joseph Powell, de 33 años, a quien también se le responsabiliza de otro asesinato durante un robo en una vivienda de la ciudad de San Dimas. (Seguir leyendo…)

*Mira el post de la Policía de Los Ángeles:

Arrest Update: Jerrid Joseph Powell, 33, is suspected of murdering three persons experiencing homelessness in the L.A. area. Detectives are seeking info on possible additional victims. Contact your local law enforcement agency with any information. pic.twitter.com/tLNfPwX7EA

— LAPD HQ (@LAPDHQ) December 3, 2023