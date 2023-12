El Alfa responde a las tiraderas

Chequea lo que publicó El Alfa sobre las tiraderas entre Arcángel y Anuel, ya que este último lo mencionó y reveló vainas en unas de sus canciones.

El Alfa vía Instagram:

Que Dios bendiga a todo el ser humano que en vez de pensar en problemas primero piensa en su familia!! yo soy un viejo para estar pensando en disparates de 2 semanas!! y mis hijos me necesitan, ya logre todo gira, premios, contrato millonarios, sin hacerle daño a nadie yo no envidio lo ajeno no critico ni me interesa rodearme de cosas negativas!! Yo fronteo con logros y cosas positivas para que el genero sepa que puedes lograr tus sueños y sin disquera.

DEJEN LA CONTROVERSIA POR SONIDO TRATANDO DE DIVIDIR DOS ISLAS HERMANAS SI NOS UNIMOS SOMOS MAS FUERTES DEJEN EL EGO POR DISPARATE ASI HABLA UN LIDER DE VERDAD… MAS PAZ Y CERO CHISMES ACTUEMOS CON DISCIPLINA TODOS TENEMOS FAMILIA… Puerto Rico 🇵🇷 y República Dominicana son 2 minas de talentos ayudemos de corazón y trabajemos por el futuro♥️DIOS NOS BENDIGA♥️