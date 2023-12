La NBA suspendió a Green indefinidamente el martes, un día después de que el cuatro veces campeón golpeó en la cara al pívot de los Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, en el tercer cuarto de la derrota de los Warriors por 119-116 el lunes. (Seguir leyendo…)

Chequea la tabaná que le dio Green a Nurkic (video):

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023