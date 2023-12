Están lentos los trabajos en paso a desnivel de la 27

Desde hace días que no se ve personas trabajando en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, donde colapsó un muro con las lluvias del 18 de noviembre y dejó un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos. Se comprobó la ausencia de actividad en la parte intervenida, no había movimiento de personas y las maquinarias estaban apagadas y estacionadas. Vendedores y usuarios del espacio informaron que hace mucho que no ven a nadie trabajar. (Seguir leyendo…)