Demi Lovato, que es recordada por icónicos temas como «Sorry Not Sorry», «Échame la culpa» y «Cool for the summer», dio a conocer a medios estadounidenses que está comprometida con su actual pareja, el compositor Jordan Lutes, mejor conocido como «Jutes», con quien ahora decide formalizar en el altar luego de poco más de un año de relación. (Seguir leyendo…)

*Chequea el anillo de compromiso de Demi Lovato