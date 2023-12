NY: Edificio residencial se derrumba parcialmente (VIDEOS)

Unidades de emergencia se desplazan hacia El Bronx tras el colapso parcial de un edificio en la sección de Morris Heights el lunes por la tarde. El edificio se encuentra en West Burnside Avenue y Phelan Place, a sólo cuadras de la autopista Major Deegan Expressway. Video tomado en la escena y publicado en Citizen App muestra las impactantes imágenes del incidente. Una montaña de escombros, incluyendo ladrillos y metal, se encuentra en la escena del colapso. (Seguir leyendo…)

*Video: Así quedó el edificio que colapsó parcialmente en El Bronx

La escena muestra destrucción ya que la esquina del edificio parece haberse derrumbado. Hasta el momento se desconoce si hay heridos; La policía está pidiendo a todos que eviten el área que aún se está desarrollando.

🚨#BREAKING: Major Emergency response is underway after a Six-Story Building has Partially Collapses

📌#Bronx | #Newyork

Currently a major emergency response is underway after a six-story building has partially collapsed involving multiple floors in Bronx New York. The scene… pic.twitter.com/gpwnVKtM6G

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 11, 2023