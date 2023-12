Video: Camioneta realiza una acrobacia peligrosa

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Un impactante video capturó el momento en que cinco personas fueron aplastadas cuando su yipeta volcó mientras realizaban una peligrosa acrobacia en Colorado.

Several people suffered life-threatening injuries when an SUV overturned as they hung out of the windows during donuts in a Colorado Springs strip mall. Driver Marisol Wentling is charged with reckless driving and in custody. pic.twitter.com/AFi1WXuqpp

