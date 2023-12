Joven latino mata a cuatro miembros de una familia en Texas

Estados Unidos.- El sospechoso se quitó la vida minutos después de balear a su expareja, su bebé y otras dos personas en Dallas. Una adolescente de 15 años resultó herida. Según la abuela, no era la primera vez que este sujeto desataba su violencia contra la familia.

Byron entró a la casa y disparó contra la familia, matando a José López, de 50 años, Karina López, de 33 años, Vanessa de la Cruz, de 20 años, y su hijo Logan de la Cruz, de 1 año. Vanessa de la Cruz era su expareja y Logan su hijo.

La bisabuela del bebé Rufina López habló con Noticias 23 sobre lo ocurrido: “Estoy muy afectada porque yo no esperaba esto. Cuando me avisaron, yo pensé que estaban vivos, que nada malo les había pasado, pero no fue así”. (Seguir leyendo…)