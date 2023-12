La presidenta del Grupo Mejía Arcalá, Alexandra Mejía Arcalá, envió un emotivo mensaje a sus empleados, clientes y amigos en medio del proceso judicial por violencia de género que sigue en contra de su expareja. (Seguir leyendo…)

Mensaje íntegro de Mejía Arcalá

Estimados clientes, colaboradores y amigos

Como presidenta del Grupo Mejía Arcalá, hoy me dirijo a ustedes en un momento de gran introspección y fortaleza, tanto personal como profesional. Nuestra empresa, que ha sido un pilar de la industria alimentaria dominicana durante más de 70 años, representa no solo un legado como negocio, sino también una historia de pasión, integridad y compromiso con nuestra nación.

En medio de desafíos personales, incluyendo mi lucha por la justicia en un caso de violencia de género, mi reciente divorcio y la pérdida inesperada de mi amado hijo Raúl Karim en la flor de la juventud, me he mantenido firme y enfocada. Este camino no ha sido fácil, pero se ha visto fortalecido gracias a Dios, en primer lugar, y al apoyo increíble de mis hermanos, mi familia y cada miembro del Grupo Mejía Arcalá. Por ellos he encarado estas adversidades con valentía y determinación.

Juntos, hemos demostrado que los valores de nuestra familia y de nuestra empresa son inseparables y que ambos se sostienen sobre la base de la integridad, la actitud de servicio y la pasión por un trabajo excelente. A nuestros clientes y consumidores, les agradezco sinceramente su confianza continua en el Grupo Mejía Arcalá, que actualmente vive uno de los años más emblemáticos en términos de resultados.

Continuaremos ofreciendo productos que contribuyan al bienestar y a la salud de cada hogar dominicano, manteniendo un enfoque de responsabilidad social bajo una alianza madura, efectiva y confiable con todos los suplidores y marcas que nos acompañan.

Este mensaje es una garantía de firmeza, resiliencia y de compromiso inalterable con los principios que han guiado al Grupo Mejía Arcalá de las manos de mi abuelo Emilio Arcalá, mi padre Ballardo Mejía Alvarado, mi madre Luz Ofelia Arcalá Vidal y mi hermano ido a destiempo Bayardo Mejía Arcalá. Seguiremos construyendo un futuro próspero y sostenible para nuestra empresa y nuestra comunidad.

Con gratitud y esperanza,

Alejandra Mejía Arcalá

