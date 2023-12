NASA comparte la imagen de un “árbol de Navidad cósmico”

Simulando la típica canción de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, de Michael Bublé, la agencia espacial estadounidense (NASA) hizo pública una imagen y vídeo captada esta semana de una nebulosa situada a 2,500 años-luz de la Tierra. (Seguir leyendo…)

Chequea la imagen en cuestión:

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶

Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

— NASA (@NASA) December 19, 2023