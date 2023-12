1000 vehículos al día entran a la República Dominicana

Altagracia Salazar

A la República Dominicana ingresan mil vehículos al día. Si usted busca la causa de los tapones esta información puede ayudarle a entender. Según la Dirección General de Impuestos Internos en los primeros once meses del año ingresaron al país 320 mil vehículos.

Si usted divide los 320 mil vehículos entre los aproximadamente 330 días le dará una media de 28 mil y algo. Pero, si se hace el cálculo en función de los 22 días laborables de las instituciones públicas vinculadas a la actividad comercial la media sería de 1300 vehículos cada día. Esos 1300 vehículos que entran al país cada día laborable no circulan de inmediato pero forman parte de una rotación imparable en un país donde la edad media de las unidades es 20 años. Las motocicletas con 201,906 unidades representa el tipo de vehículo de mayor circulación en las vías, pues el “stock” reporta 3, 266,870 motores. Es decir, el 56.4% del total del parque vehicular. En República Dominicana circulan 60 motores por cada 10 carros. La cantidad de vehículos en el país creció un 80% en la última década. Estos pasaron de 3, 215,773 unidades en 2013 a 5,786,151 en noviembre de 2023, para una diferencia de 2,570,378 unidades a nivel nacional. El Distrito Nacional, con más del 20% del total, es la zona geográfica del territorio donde más se encuentran aglutinados los vehículos.Le siguen Santo Domingo (18%) y Santiago (9%). En el caso de la provincia Santo Domingo parte importante del parque llega al Distrito Nacional porque la provincia sigue siendo una ciudad dormitorio que no tiene capacidad para emplear su población, por tanto es muy posible que ese 18% de la provincia Santo Domingo una parte importante también circule por el distrito nacional. El pais no tiene una política pública de transporte, no la ha tenido nunca. Las decisiones desde la década del 80 han ido de parche en parche. Les puedo recordar a Onatrate, las banderitas, la Omsa, las amarillas, hasta llegar al metro y el teleférico. El gran volumen de vehículos desplazándose no es el único problema porque nadie guarda los carros en la cartera. El tránsito es más caótico por el estacionamiento en doble dirección por parte de una ciudadanía que no tiene solución a un problema fundamental.