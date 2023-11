Le dan par de botellazo a candidato neerlandés a dos días de las elecciones

El político neerlandés Thierry Baudet, que lidera el partido de extrema derecha Foro para la Democracia (FvD), ha sido golpeado en la cabeza con una botella de cerveza en una cafetería del norte de los Países Bajos durante un acto de campaña de los comicios generales que se celebran el próximo miércoles. (Seguir leyendo…)

*Video: Así fue atacado Thierry Baudet

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA

