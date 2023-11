EEUU | Doña accidentalmente da propina de US$7,000 por un sándwich

EE.UU.–Una mujer de College Park, Georgia, vivió una pesadilla financiera cuando pagó $7,112.98 por un sándwich en su Subway local. Vera Conner ordenó su sándwich italiano de siempre el 23 de octubre, esperando pagar $7.54. Pero esta vez, su sándwich favorito de salami, pepperoni y jamón vino con una propina de $7,105.44.

«Cuando vi el recibo, pensé ¡oh dios mío!» dijo Conner a NBC News. «Pensé que este número me suena: eran los últimos 6 números de mi teléfono. ¿Quién dejaría una propina así?»

Conner explicó que cuando ingresaba su número de teléfono para asegurarse de obtener los puntos de lealtad de Subway, la pantalla debió haber cambiado y convertido el monto en una propina.

Pero Conner no se dio cuenta del cargo hasta el viernes, cuando revisaba sus recibos. Comenzó así un proceso de un mes para intentar eliminar el enorme cargo de su tarjeta de crédito de Bank of America.

«Pensé que sería fácil de resolver… pero luego recibí la negativa del banco», dijo Conner, agregando que la carta ni siquiera especificaba por qué se negó la disputa del cargo. «Ahí fue cuando comencé a preocuparme».

Conner tuvo que llamar a Subway, a su banco e incluso se presentó personalmente en la tienda de Subway para obtener ayuda. El gerente de Subway le dijo que el banco debería procesar la devolución del cargo.

Más tarde, Bank of America dijo que se negó el reembolso porque Conner todavía tenía que pagar $7.54 por el sándwich, por lo que la reclamación debía presentarse únicamente por la propina en disputa.

Después de una lucha de un mes, Conner finalmente recibió un «crédito temporal» por el cargo el lunes.

«Siempre escuchas que deberías usar tu tarjeta de crédito en lugar de tu tarjeta de débito para evitar que ocurran estas cosas», dijo Conner. «Incluso me enojo con el banco porque ¿cómo no pensaron que $7,000 era sospechoso en Subway?»

Conner dijo que, aunque está aliviada de que la situación se haya resuelto, ya no va a usar aplicaciones de recompensas. Simplemente no valen la pena. (Fuente…)