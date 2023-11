San Francisco de Macorís. – El presidente Vitelio Mejía, de Lidom, entregó una placa de reconocimiento en el último juego en el circuito local a Nelson Cruz.»Desde el primer día que me puse este uniforme, me sentí como en casa. Ustedes me han hecho parte de cada uno, en cada lugar, calle y esquina», dijo un emocionado Nelson Cruz.(Sigue leyendo…)

