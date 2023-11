Pablo Sandoval conecta jonrón de 6 carreras en Dubai

El venezolano Pablo Sandoval se sigue haciendo sentir en la Baseball United, disparando lo que fue el primer jonrón de 6 carreras. Muchos se preguntarían ¿cómo de seis carreras? Eso es imposible. Sin embargo, aquí te explicamos. En la Baseball United existe una regla, en la que usan una bola dorada llamada Moneyball, la cual otorga el doble de carreras que un equipo produzca. Si un bateador pega un jonrón ante la “bola de dinero”, se registra el doble de carreras. (Seguir leyendo…)

*Video: Chequea el tablazo que dio Pablo Sandoval

