Desclasificado con Addis Burgos

República Dominicana.- A casi dos años de un día que parecía normal pero se convirtió en trágico la investigación sobre cómo desapareció Luis Ángel no aporta ningún rastro. Ni vivo ni muerto, el niño de 8 años no aparece y las autoridades según los familiares en su debido momento no hicieron lo suficiente para encontrarlo.