Joven muere baleado en incidente vial en el Distrito Nacional

Santo Domingo.- Un joven de 21 años murió baleado en la madrugada del lunes cuando el taxi en el que se transportaba atropelló a un agente policial, cuyo hijo tomó un arma y disparó contra el vehículo.

“Él no solo mató a mi hijo, también me mató a mí, era mi único hijo, me ha dejado sin vida por una ira”, expresó desconsolada la madre de un joven, de 21 años, quien murió tras ser impactado de un disparo mientras iba como pasajero en un taxi, esto luego de que, según las informaciones, un hijo de un mayor de la Policía Nacional le disparara al vehículo del taxista. (Seguir leyendo…)