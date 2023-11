CEO de JPMorgan: ‘Debemos prepararnos para una recesión’

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, emitió una fuerte advertencia a Wall Street este miércoles: la inflación podría aumentar aún más y la recesión no está fuera de las posibilidades. “Muchas cosas que estamos viendo son peligrosas e inflacionarias. Estén preparados”, dijo en la Cumbre DealBook de The New York Times 2023 en Nueva York. (Seguir leyendo…)