Iván Ruiz sobre comunicado de CERTV que se habría filtrado

El comunicador Iván Ruíz, quien lleva las riendas de Radio Televisión Dominicana (CERTV), convocó a la directiva de ese canal estatal para una reunión el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. La convocatoria se da luego de que se filtrara a los medios una comunicación interna donde la Dirección de Recursos Humanos informaba que no pagarían seguro médico, salarios de navidad, viáticos, uniformes, y otros beneficios, a los contratistas o empleados con Carta Compromiso, algo con lo que Ruiz dijo no estar de acuerdo y de lo que no fue consultado previamente. (Seguir leyendo…)