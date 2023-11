Incendio en un edificio de Brooklyn deja muertos y heridos

Tres personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un incendio que se extendió por un edificio de piedra rojiza en Brooklyn en la madrugada de este domingo, informaron los bomberos de Nueva York.

Los bomberos recibieron una llamada sobre las 4:30 a.m. para acudir a una vivienda en Crown Heights, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

«Encontramos un edificio de tres plantas que presentaba un fuerte incendio en tres de ellas», relató John Esposito, jefe de operaciones de bomberos, en una rueda de prensa. (Seguir leyendo…)

This am, FDNY responded to a 3-alarm fire on 242 Albany Avenue in Bkn. Units arrived and found a 3-story building w/ heavy fire on all 3 floors.

Total of 17 patients, including 3 w/ critical injuries taken from the fire building & 1 FF w/ serious, non-life threatening injuries. pic.twitter.com/a06178gihr

— FDNY (@FDNY) November 12, 2023