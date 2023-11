Sin embargo, Alex Rodríguez recuerda con especial énfasis un batazo que dio para ayudar a los Yankees de Nueva York a ganar la última Serie Mundial que tienen hasta el sol de hoy. (Seguir leyendo…)

Mira el video en cuestión:

A-Rod breaks down the biggest hit of his career pic.twitter.com/3JGVP40b5N

