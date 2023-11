Will Smith niega los rumores de homosexualidad

Will Smith ha negado rotundamente las acusaciones de que una vez fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con el actor de El Príncipe de Bel-Air, Duane Martin, y calificó la acusación de «inequívocamente falsa».

El hermano Bilaal, que se describe a sí mismo como el ex asistente personal del actor, hizo la impactante acusación en una entrevista ahora viral con la personalidad de Internet Tasha K.

Bilaal afirma que una vez se encontró con la estrella de Hombres de Negro, ahora de 55 años, y Martin participó en un acto sexual en el camerino de Martin.

«Abrí la puerta del camerino de Duane y fue entonces cuando vi a Duane teniendo sexo anal con Will», dijo el hermano Bilaal. «Había un sofá y Will estaba inclinado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo; era un asesinato allí».

También hizo afirmaciones poco halagadoras sobre la virilidad de Smith, comparando su pene con el tamaño de un «dedo meñique».

Un portavoz del ganador del Oscar insistió en que la historia fue «completamente inventada» en un comunicado a TMZ el martes. mientras que una fuente le dijo al medio que Smith está «considerando emprender acciones legales».

Duane Martin, de 58 años, estuvo casado con la actriz de Martin, Tisha Campbell, de 1996 a 2020.

El actor nacido en Brooklyn es mejor conocido por sus apariciones en la serie L.A.’s Finest y en el programa All of Us.

Martin trabajó anteriormente con Smith en varios proyectos, incluidos dos episodios de su serie anterior The Fresh Prince of Bel-Air en 1993 y 1995, y tres episodios del reinicio de Bel-Air de 2022.

También se le ha visto en The Paul Reiser Show, en las películas White Men Can’t Jump y Scream 2, y en el vídeo musical del éxito de Boyz II Men de 1994, I’ll Make Love to You.

Bilaal dijo que había estado trabajando en un set de Hollywood y le ordenó mantener «los ojos en Will» en los momentos previos a que presenciara a los actores tener relaciones sexuales.

«Vi actos sexuales; hubo uno en el que entré», dijo Bilaal, quien estaba en la serie para promocionar su próximo libro titulado Will Smith Demonic Circle.

Bilaal dijo que miró por todos lados y notó que el auto de Smith estaba en el lugar correcto, pero que el actor no estaba por ningún lado. Dijo que los productores del proyecto anónimo lo llamaban repetidamente por su walkie talkie y su teléfono celular, presionándolo para que encontrara al actor y lo trajera de regreso al set.

Dijo que tenía las llaves del camerino de Martin cuando descubrió que los dos actores mantenían actividades sexuales. Bilaal dijo que era como «un ciervo ante los faros» y dijo «Oh, mierda» cuando se encontró con la pareja.

