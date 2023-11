Un pedazo de carne cruda cobra vida y se mueve

Es un caso de “carne twerky”. Un cliente de una carnicería en Guangdong, China, filmó un filete crudo palpitando después de ser cortado.

El espeluznante fenómeno ocurre cuando la carne recién cortada todavía tiene células nerviosas en funcionamiento.

A customer at a butcher shop in Guangdong, China, filmed raw steak pulsing after being sliced. https://t.co/jhHf0AVTxv pic.twitter.com/aBgnWWLb6F

