La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que los trabajos que se realizaron en el socavón que se produjo en la avenida México esquina Doctor Delgado frente al Palacio Presidencial no afectó el suministro de agua en la zona de Gascue. “El socavón no afectó ninguna tubería, no hubo rotura de ningún tubo, no afectó el suministro de agua potable en la zona”, informó la Dirección de Comunicaciones de la entidad. (Seguir leyendo…)