Así comenzó la historia de Bartolo Colón en la liga árabe

La Baseball United, la liga de béisbol árabe, comenzó de manera oficial este 24 de noviembre y Bartolo Colón fue el pitcher encargado de lanzar la primera entrada en la historia de este certamen, pero lo hizo superando a tres ex pelotero de MLB. El certamen comenzó con un encuentro entre las estrellas del Este contra las del Oeste y el veterano de 50 años de edad superó a Robinson Canó, Alejandro de Aza y Didi Gregorius de manera consecutiva. (Seguir leyendo…)

*Chequea la acción de Bartolo:

50-year-old Bartolo Colon sits down Robinson Cano, Alejandro De Aza and Didi Gregorius in the first ever inning in Baseball United history pic.twitter.com/8y3A9q0EZb

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 24, 2023