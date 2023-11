Dos muertos en posible ataque terrorista en frontera con Estados Unidos

Dos personas murieron cuando un automóvil explotó tras chocar hoy en un puesto de control fronterizo en el puente Rainbow de las Cataratas del Niágara que conecta al estado Nueva York y Canadá. (Seguir leyendo…)

Mira estos videos de la explosión:

FOX: The explosion at the U.S./Canada border in New York "was an attempted terrorist attack."

Nothing yet from Biden, who is on vacation. pic.twitter.com/0UTeZOZ1Kx

— RNC Research (@RNCResearch) November 22, 2023