El aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), recibió un 67.71% (3,788,198) de visitantes extranjeros que llegaron los meses de enero-octubre 2023, según el boletín estadístico #253 de octubre 2023, que elabora la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asonahores.

El boletín indica que por el aeropuerto internacional de Las Américas (AILA), llegó el 19.58%; y por el Gregorio Luperón (Puerto Plata), el 4.68%. El aeropuerto internacional del Cibao (STI), recibió el 5.51 %, La Romana registró un 1.03%; el Catey (Samaná), un 0.95% y el de La Isabela (El Higüero), 0.54%.

La información, compilada por Asonahores, también indica que en el periodo enero-octubre 2023 la llegada total de visitantes extranjeros y dominicanos no residentes sumó 6,554,589, lo que refleja un incremento de un 15.99% con relación al mismo periodo del año 2022 en que el país recibió 4,746,517.

Indica, además, que la visita de extranjeros creció un 12.50%, respecto al año 2022, al pasar de 5,826,086 a un total de 6,554,589 entre los meses enero-octubre del año 2023. Mercados emisores El boletín señala que en el periodo enero-octubre 2023 el 53.13% de las llegadas fueron de América del Norte; seguida por 16.89% América del Sur; 16.66% Europa; América Central y el Caribe con 9.61%, Asia aportó 2.84 y el resto del mundo un 0.88%.

The post Aeropuerto de Punta Cana recibió el 67.71% de pasajeros en enero-octubre appeared first on Ministerio de Turismo de República Dominicana.

(Seguir leyendo…)