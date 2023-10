United Airlines está haciendo un gran cambio en el embarque

En lo que algunos podrían considerar una medida obvia, United Airlines está realizando lo que los medios de comunicación describen como un gran cambio en su proceso de embarque: los pasajeros con asientos junto a la ventana abordarán primero.

Bueno, seguirán embarcando después de todos los que puedan hacerlo con anticipación, además de todos los pasajeros elegantes (clase ejecutiva, primera clase, ciertos titulares de tarjetas de crédito, etc.). Pero abordarán antes que aquellos con asientos en el medio o en el pasillo (al igual que aquellos en las filas de salida), informa el New York Times. Por alguna razón, el proceso se conoce como WILMA por «ventana, medio, pasillo», porque después de los ocupantes de los asientos de la ventana, son los ocupantes del asiento del medio los que abordan a continuación, seguidos por los de los asientos del pasillo. El último grupo al que se le permitirá abordar el avión serán aquellos en economía básica, un tipo de tarifa que no incluye equipaje de mano, o cualquier persona sin un grupo de embarque incluido en su tarjeta de embarque, informa Travel + Leisure. newser