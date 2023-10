La fatal premonición del cantante Tirso Duarte, asesinado a cuchilladas y palos en Colombia

Días antes de ser asesinado a palos y cuchilladas, el músico y cantante Tirso Duarte tuvo una fatal premonición. Un extraño mensaje fue publicado por él: «Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo”. (Seguir leyendo…)

